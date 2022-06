Stand: 17.06.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Stroom för den Nootfall

Anfang düsse Week is veel wat över de Fraag snackt worrn, wat passeert egens bi en Blackout, dat heet, wenn en Cyber Attack in ganz Hamborg den Stroom afschalten deit? Ümweltsenater Jens Kerstan hett Maandag düsse Week op de Fraag op antert, dat sik in den Fall denn en ne’et Gaskraftwark in Dradenau in Gang setten deit. Bi en Blackout loopt dor Gasturbinen an un sorgt so denn för Energie, mit de annere Kraftwarken wedder in Gang bröcht warrt. In dree Johr schall de Anlaag denn fardig ween.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 18.06.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch