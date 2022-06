Stand: 17.06.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Daten för ne’e Grundstüer nich vergeten

De Grundstüer warrt nee utrekent un dorför bruukt dat Finanzamt Informatschonen: Wo steiht dat Huus? Wat groot is dat un wat vun en Nummer hett dat in’t Grundbook? Dingsdag düsse Week hett Finanzsenater Andreas Dressel dor noch mal op henwiest hatt, dat een dor ok an denken deit. Vun Anfang Juli bet na’n Oktober hen hett een Tiet, denn mööt de Daten op’n Disch liggen. Dat Bunnsverfatensgericht harr fastleggt, dat de Daten, de se betto as Grundlaag nahmen hebbt, to oolt sünd

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 18.06.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch