Stand: 17.06.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Jungfernflug för ne’en Airbus

Op Finkwarder geev dat düsse Week en Premieer bi’n Flegerboer Airbus. Middeweken is de ne’e Airbus A321 XLR dat eerste Mal in’e Luft stegen. De egens teemlich lütte Maschien kann laang Strecken flegen, ahn to stoppen. In twee Johr schüllt denn de eersten Flegers an’e Kunnen gahn.

