Stand: 17.06.2022 11:00 Uhr Düsse Week: "Sea Cloud Spirit" hett fastmaakt

An’e Överseebrüch geev dat veel Lüüd, de dorbi tokeken hebbt un Füer un Flammen ween sünd, as dor Dunnersdag düsse Week in’n Hamborger Haven dat gröttste Seilkrüüzfohrtschipp vun’e Welt fastmaakt hett: de "Sea Cloud Spirit". Dat is en Dreemaster un warrt, so as dat begäng is, vun Hand seilt.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 18.06.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch