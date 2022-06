Stand: 17.06.2022 11:00 Uhr Düsse Week: 9-Euro-Ticket löppt allerbest

De 9-Euro-Fohrkort hett ok in Hamborg en groten Slag bi de Lüüd. Un dat schall op Duer ok so blieven. So as NDR 90,3 güstern, Freedag düsse Week, wies worrn is, plaant de Senaat un de Hoochbahn Tarifen, de eenfacher sünd, mehr Elektrobussen un ne’e U-Bahnstrecken, so as de U5. Dordör schüllt denn bet to dat Johr 2030 föfftig Perzent mehr wat an Lüüd mit Bus un Bahn ünnerwegens ween.

