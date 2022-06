Stand: 17.06.2022 09:30 Uhr Dat 9-Euro-Ticket in Hamborg

Mit dat 9-Euro-Ticket löppt dat ok in Hamborg allerbest. Un dat schall ok op Duer so blieven. Tominnst plaant dat de Hamborger Senaat un de Hoochbahn. Henkriegen wüllt se dat mit eenfachere Tarifen, mehr Elektrobussen un ne’e U-Bahnstreken so as de U5. Dör de 9-Euro-Fohrkoort sünd wedder so veel Minschen mit den HVV ünnerwegens as vör Corona. / Stand: 17.06.2022, Klock 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch