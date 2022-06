Stand: 17.06.2022 09:30 Uhr Schooleten warrt dürer

Vunwegen den Ukraine-Krieg is ja teemlich veel dürer worrn. Sünnerlich marken deit een dat bi de Energie un bi’t Eten un Drinken. Nu schall in Hamborg ok dat Middageten in de School mehr kösten. Vun August af an sünd dat 4,15 Euro. Man dat langt de Anbeders nich. Dor protesteert se vunmiddag op den Raathuusmarkt gegen. Se wüllt nochmal 50 Cent mehr je Eten hebben. De Schoolbehöörd is dat so veel. / Stand: 17.06.2022, Klock 9:30

