Stand: 17.06.2022 09:30 Uhr Ukraine op‘n Weg hen na de EU

De Ukraine schall nu ok vun Amts wegen Kandidaat warrn, üm bi de EU rintokamen. Bunnskanzler Olaf Scholz see güstern in Kiew, dat weer mehr as en symbolschen Akt. He weer güstern mit de Staats- un Regerensböversten ut Italien, Frankriek un Rumänien na de Ukraine henfohrt. In Kiew hett Präsident Wolodymyr Selenskyj jüm begrött. / Stand: 17.06.2022, Klock 9:30

