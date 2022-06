Stand: 17.06.2022 09:30 Uhr Quoot för Froenslüüd in de CDU?

De Hamborger CDU meent, en Quoot för Froenslüüd bruukt se in de Partei nich. Dat harr ja Bunns-Parteibaas Friedrich Merz vörslaan. De Baas vun de Hamborger CDU Christoph Ploß see, dat bald al 41 Perzent vun de Böversten in de Hamborger Partei Froens ween warrt. Un dat ahn Quoot. Opstünns sitt in de Börgerschop vun 15 CDU-Afornten man blots dree Froens. / Stand: 17.06.2022, Klock 9:30

