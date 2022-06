Stand: 17.06.2022 09:30 Uhr Hamborg warrt Active City

All Hamborgerinnen un Hamborgers sünd vundaag dorto opropen sik mehr to bewegen. Dor gifft dat mehr as 100 Anbotten to, de nix kösten doot. An’n Jungfernstieg is ornlich wat los: Vun Fitnessgymnastik över Rullstohl-Basketball bet hen to’t Klattern kann een sik dor rögen. Denn hebbt se in all söven Bezirken extra Steden inricht, wo een Sport maken kann. Twüschen Klock 5 un Klock 7 an’n Avend söökt se dor de Hamborgerinnen un Hamborgers, de op’t best in Form sünd. / Stand: 17.06.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch