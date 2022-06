Stand: 17.06.2022 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag fangt mit Sünnschien an, an’n Middag un Namiddag treckt mehr un mehr Wulken dör. De Temperaturen klattert op 24 bet 25 Graad. Opstünns sünd dat 16 Graad in Hoge Luft. Morgen warrt dat bi 27 bet 29 Graad teemlich warm un de Sünn lacht. Gegen Avend kann dat den een oder anner Schuer geven, mag ween ok mit Blitz un Donnerslag. / Stand: 17.06.2022, Klock 9:30

