Corona-Sommer-Well

In dissen Sommer warrt de Corona-Tahlen anstiegen - dat meent ok Stefan Kluge, de an't UKE bi de Intensivmedizin dat Seggen hett. Jüst so as Gesundheitsminister Karl Lauterbach seggt he: Wi steekt merrnmang in en ne'e Well, denn bi de Omikron-Variant BA 5 kann een sik nochmal gauer ansteken - un dat gellt ok för Anstekeree an'n Arbeitsplatz. In't NDR Hamburg Journal sä Kluge, för öllere Minschen weer dat goot, wenn de sik noch en veerte Corona-Sprütt geven laat. // Stand: 16.06., Klock 09:30

