Stand: 16.06.2022 09:30 Uhr Energie sporen deit nödig

De düütsche Weertschopsminister Robert Habeck hett to'n Energie insporen opropen. In en Video sä he, in disse Situatschoon dee jeedeen Kilowattstünn helpen. Dor achter steken deit, dat Russland siet de Nacht woll üm de 60 Perzent weniger Gas dör de Oostsee-Pipeline pumpen deit as sünst. Habeck seggt aver, en Engpass bi de Energie weer nich to sehn. Man de Eerdgas-Spiekeranlagen in Düütschland, de warrt nu noch langsomer opfüllt. // Stand: 16.06., Klock 09:30

