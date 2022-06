Stand: 16.06.2022 09:30 Uhr Scholz, Macron un Draghi in Kiew

Dat is nu künnigt maakt worrn, dat Bunnskanzler Olaf Scholz in de Ukraine ankamen is. Hüüt fröh hett em en Sondertog na Kiew bröcht, un mit dorbi sünd de franzöösche Präsident Emanuel Macron un Mario Draghi, de Baas vun de italieensche Regeern. Över dissen Reisetermin weer al siet poor Daag munkelt worrn, man vunwegen de Sekerheit hett dor nüms wat to seggt. // Stand: 16.06., Klock 09:30

