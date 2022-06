Stand: 16.06.2022 09:30 Uhr Pro un contra Anwahnerparken

Ok in de Börgerschop, dor hebbt de Hamborger Anwahnerparkplätz för veel Striet sorgt. Na de Menen vun de CDU maakt se de Parkmaleschen noch grötter - vör allen för Handwarkslüüd un Ünnernehmens. För jem verlangt de Christdemokraten mehr Utnahmen un ok mehr Deepgaragen. Verkehrssenater Anjes Tjarks vun de Grönen stellt sik aver vör dat Konzept mit de Bewahnerparkzonen, denn na sien Menen bringt de för vele Lüüd Godes. De AfD smitt den Senaat vör, dat de en Anti-Autofohrer-Politik maken wörr. // Stand: 16.06., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch