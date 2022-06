Stand: 16.06.2022 09:30 Uhr Ne'e Binnenstadt-Koordinatorin

Woans kann de Hamborger Binnenstadt attraktiver warrn? Üm disse Fraag schall sik nu Elke Pahl-Weber kümmern, un Börgermeester Peter Tschentscher hett ehr as ne'e Binnenstadt-Koordinatorin vörstellt. Mit bavenan steiht för ehr ok dat Wahnen in de City, wat för all Lüüd mööglich ween schall. Un ok de Eenzelhannel schall nich verswinnen, liekers dat de Online-Konkurrenz em to schaffen maakt. // Stand: 16.06., Klock 09:30

