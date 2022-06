Stand: 16.06.2022 09:30 Uhr Handgranaat ut'n Krieg opdükert

In Eimsbüttel hebbt Kinner bi't Spelen en ole Handgranaat funnen. Se weern güstern dicht bi den Park "Am Weiher" un harrn en Metalldetektor dorbi. De hett denn Alarm slaan, as de in de Neegde vun en Granaat ut den Tweten Weltkrieg keem. De Granaat kunn nich transporteert warrn, dorüm hett ehr de Füerwehr denn glieks an Oort un Stell sprengt. // Stand: 16.06., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch