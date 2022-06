Stand: 15.06.2022 09:30 Uhr Weertschopsforum in Hamborg

De Energie warrt düerer, dat Gas warrt knapp. Woans geiht Hamborg mit de Folgen vun'n Ukraine-Krieg üm? Dorüm güng dat an'n Avend bi't Weertschopsforum. Börgermeester Peter Tschentscher sä, dat in Hamborg bi de grönen Energien al veel maakt worrn weer. Man he rekent ok dormit, dat dat för Lüüd, de nich so veel Geld hefft, in de tokamen Johren swoor warrn kunn. De Staat müss se ünnerstütten, sä Tschentscher. | Stand 15.6.2022 Kl. 9:30

