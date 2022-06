Stand: 15.06.2022 09:30 Uhr Daten för de Grundstüer

In bummelig twee Weken is da sowiet: Wokeen Huus un Grund hett, mutt Daten över dat, wat dor is, na't Amt schicken – so dat de ne'e Grundstüer berekent warrn kann. Af eersten Juli geiht dat los. De Finanzbehöörd warvt dorför nu ok mit Plakate – un na de Sommerferien warrt all de Eegners vun Hüüs un Grund ok noch mal direkt anschreven. De Oppositschon bekrittelt, dat de Senat dat allens veel to loot maakt. | Stand 15.6.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch