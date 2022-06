Stand: 15.06.2022 09:30 Uhr Lauterbach: Sommerwell is dor

De Corona-Tahlen sünd wedder an't wassen. In Hamborg liggt de Inzidenz nu bi veerhunnertfiefunachtig. Bunnsgesundheitsminister Karl Lauterbach sä, dat dat nu de Sommerwell weer. In de "Rheinische Post" verkloor he, dat leeg an de Virus-Varianten, mit de man sik sünnerlich goot ansteken kann. Wokeen oolt is or al anner Krankheiten hett, schull sik beter en veerte Sprütt holen, sä Lauterbach. | Stand 15.6.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch