Stand: 15.06.2022 09:30 Uhr Premieer för Airbus A321 XLR

En ne'n Fleger fiert vundaag in Hamborg Premieer. Airbus maakt en eersten Testfloog mit sien ne't Modell för de Langstreek. De Airbus A 321 XLR schall üm un bi Klock ölven op Finkwarder starten. Dat schall man noch annerthalf Johr duern, bet de Maschien ok mit Flooggäst flegen kunn. In de Medien warrt ok noch bericht, dat dat bi't Tolaten dör Europas Floogsekerheitsbehöörd noch Maleschen geev. | Stand 15.6.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch