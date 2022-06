Stand: 15.06.2022 09:30 Uhr Debatten in de Börgerschop

Wokeen woans avschoven warrn kann un de ne'e Twölf-Euro-Minnstlohn: Över dat un mehr snackt se vun Middag af an in de Hamborgsche Börgerschop. Dorto geiht dat denn ok noch üm de Fraag, wo man mit Parkzonen vun Anwahners ümgahn schull. De CDU harr giern, dat dor ok Lüüd parken dröfft, de in de Zonen arbeidt. | Stand 15.6.2022 Kl. 9:30

