Stand: 15.06.2022 09:30 Uhr Football: Düütschland winnt

In de Football-Nations-League hett dat düütsche Natschonalteam dat eerst Mal wunnen. Gegen Italien geev dat en fief to twee. So hooch hefft se gegen de Italieners al dreiunachtig Johr lang nich mehr wunnen. | Stand 15.6.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch