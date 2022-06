Stand: 14.06.2022 09:30 Uhr Wat warrt ut dat Holsten-Quarteer?

Wann warrt endlich Wahnungen in’t Holsten-Quarteer in Altno boot? So as dat utsüht is de Consus Adler Grupp mit dat Geld in de Kniep. Nu dörvt se eerstmal nich boen. De Stadt hett dor en P vörsett. De Konzern, de dat Flach tohören deit, wehrt sik dorgegen. Allens löppt so as plaant, see een vun de böversten Managers vun Consus güstern in Hamborg. Wat dat op dat ole Brueree-Flach nu wiedergeiht un wannehr, dat is noch nich kloor. / Stand: 14.06.2022, Klock 9:30

