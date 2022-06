Stand: 14.06.2022 09:30 Uhr Kaimuern in de Spiekerstadt

Teihn Johr warrt dat woll noch duern, bet dat Fundament vun de Hamborger Spiekerstadt wedder instand sett is. De mehr as hunnert Johr olen Kaimuern warrt wedder op Schick bröcht. Un dat warrt woll düütlich mehr kösten as plaant. Rekent harrn se mit 250 Millionen Euro. Man opstünns is dat nich licht to an Handwarkslüüd un an Bomateriaal rantokamen. Un allens is böös düer worrn. / Stand: 14.06.2022, Klock 9:30

