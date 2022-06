Stand: 14.06.2022 09:30 Uhr Mehr Flegers na Klock 11

Flooglarm in de Nacht, dat schull in Hamborg ja egens en Utnahm ween. Man so as NDR 90,3 to weten kregen hett, lannt nu wedder mehr Flegers na Klock 11 an’n Avend. In de verleden Daag is dat mehr as teihn mal so ween. De Flegers weern later ankamen as plaant. En Barg Lüüd, de dor wahnen doot, beklaagt sik nu bi de Stadt Hamborg. / Stand: 14.06.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch