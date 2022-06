Stand: 13.06.2022 09:30 Uhr Utbo vun’n Hamborger Haven

De Hamborger Haven mutt utboot warrn. Dorför trummelt Börgermester Peter Tschentscher vun de SPD in sien egen Partei. Bi den Empfang vun de Börgerschopfrakschoon hett he sik dorför stark maakt, dat se Flüssiggas över den Haven rinfohrt. Düütschland will dörch LNG nich mehr so afhängig vun Russland warrn. Tschentscher meent, dat geiht blots över den Haven. // Stand 13.06.2022, Kl. 9:30

