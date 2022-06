Stand: 13.06.2022 09:30 Uhr Arger üm't Parken

In Hamborg geiht de Arger wegen de Parkzonen för Bewahners wieder. Dat gifft al veertig Ecken, woneem blots Lüüd, de dor ok wahnt parken dröövt. Un sünnerlich Firmen föhlt sik alleen laten. Se kriegt meist keen Verlööf mehr, dat se jemehr Wagens för 't Tolevern in de Nöögde afstellen köönt. De Handwarks-Kamer Hamborg verlangt nu klore Regeln för Utnahmen. // Stand 13.06.2022, Kl. 9:30

