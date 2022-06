Stand: 13.06.2022 09:30 Uhr Boarbeiden bi de U1

De U3 hebbt se fix un fardig op Schick bröcht. Nu steiht de nächste grote Bosteed bi de Hamborger U-Bahn an. De U1 kann de nächsten dree Maand nich mehr in een Rutsch op ehr Streek dörchfohren. Siet vundaag is se twüschen Ohlsdörp un Lattenkamp sparrt. In dree Weken maakt se denn de Streek twüschen Ohlsdörp un Kellinghusenstraat dicht. // Stand 13.06.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch