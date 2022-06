Stand: 13.06.2022 09:30 Uhr Füer in Winterhuud

De Füerwehr Hamborg muss güstern Avend to’n Brand na Winterhuud hen. In de Barmbeker Straat hett dat in en Laden in’t Parterre brennt. Mehr as 20 Minschen mussen ut dat Huus rut. Dat geev dor masse Rook. To Schaden kamen is dorbi nüms. //Stand 13.06.2022, Kl. 9:30

