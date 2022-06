Stand: 10.06.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Hund fallt twee Lüüd an

En twee Johr ole Deern un ehr Oma sünd Maandag düsse Week in en Wahnung in Rahlsteed vun en Hund anfullen worrn un dorbi swoor wat bi to Schaden kamen. Bi dat Kind, dat bi den Angreep in’t Gesicht un an’n Kopp wat afkregen harr, dor güng dat anfangs üm Leven un Doot. Lüüd, de dor jüst vörbikamen sünd, harrn höört, woans een dor in dat Mehrfamilienhuus in‘e Straat „An’n Knill“ na Hölp schreen dee. Dorophen hebbt se denn de Polizei ropen. De kunn dat Deert to Roh bringen. Dingsdag düsse Week is de Hund denn insläfert worrn.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 11.06.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.06.2022 | 09:30 Uhr

