Düsse Week: Plaan för de Staatskass

Mehr wat an Geld för de Bezirken - dat hett sik de Hamborger Senaat op’e Fahnen schreven. Denn de ahnhen al klammen Bezirken harrn ümmer mehr Opgaven kregen, so as to’t Bispeel in’e Tiet vun den ganzen Corona-Slamassel. In den Plaan för den ne’en Dubbelhuusholt staht nu 100 Millionen Euro för de Tiet vun twee Johr bavento praat. Dat hett NDR 90,3 güstern, Freedag düsse Week, vermellt hatt. In den Plaan mit binnen steiht ok, dat Hamborg in de tokamen beiden Johrn alltohoop rund 37 Milliarden Euro utgeven will, so veel as noch nie nich tovör. De Oppositschoon snackt vun en "Schöönwedderhuusholt", wo de Kosten, de na baven gahn doot, nich noog wat bi inrekent weern.

