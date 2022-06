Stand: 10.06.2022 09:30 Uhr Plaan för de Staatskass

Mehr wat an Geld för de Bezirken in Hamborg - also de Amtsstuven, wo een en Fischereeschien oder en Boortsuurkunn kriegen deit. In den ne’en Dubbelhuusholt staht hunnert Millionen Euro bavento praat un dat för ganze twee Johr. De Senaat hett den Plaan dorför güstern vörstellt hatt. Dorbinnen steiht ok, dat Hamborg in de tokamen twee Johr alltohoop üm un bi sövenundörtig Milliarden Euro utgeven will, so veel as noch nie nich tovör. De Oppositschoon snackt vun en "Schöönwedderhuusholt", wo de Kosten, de na baven gahn doot, nich noog wat bi inrekent weern.

// Stand: 10.06.2022, Kl. 9:30

