Stand: 10.06.2022 09:30 Uhr Streik in’n Haven

Üm Geld geiht dat ok in’n Haven: Dor hebbt güstern de Havenarbeiders streikt hatt. Un dat is dat eerste Mal wedder ween siet veerunveertig Johr. Deswegen güngen dor güstern ok an de Terminals in Hamborg över Stünnen henweg gor nix mehr. Opropen dorto, de Arbeit daaltoleggen, harr de Warkschop Verdi. Vundaag sitt se in Barmbeek wedder tohoop un snackt mit’nanner. Verdi verlangt een Euro twintig de Stünn mehr un will en Utgliek för de Inflatschoon dörsetten, den de Lüüd in’e Tasch ok marken doot. Opstunns demonstreert dor för düsse Saak de Havenarbeiders ok nochmal rund üm den S-Bahnhoff in Barmbeek.

// Stand: 10.06.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch