Stand: 10.06.2022 09:30 Uhr S-Bahn-Schuppser

Wat den Radfohrer angahn deit, de in’n S-Bahnhoff Ohlsdörp dootfullen is, dor hett de Polizei nu een Keerl fastnahmen, den se wegen de Saak dor op’n Kieker hebbt. De tweeunsösstig Johr ole Mann schall den Radfohrer an’n Dingsdag op’n Bahnstieg mit Afsicht anrempelt hebben. Dorophen is de Radfohrer denn twüschen de Waggons vun en S-Bahn fullen, de losföhren dee, so dat he dor denn bi to Dode kamen is. So as NDR 90,3 wies worrn is, schall de Keerl, denn se nu fastnahmen hebbt, de ganze Saak togeven hebben.

// Stand: 10.06.2022, Kl. 9:30

