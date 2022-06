Stand: 10.06.2022 09:30 Uhr Köper för de MV Warften funnen

Noch en wichtig Mellen, wat de Schippereebrangsch angahn deit: De Firma Thyssenkrupp Marine Systems will de MV Warften Grupp köpen. Dat Kieler Rüstungsünnernehmen will in Wismar in’e Tokunft U-Boten för de Marine boen. Vundaag will de Insolvenzverwalter vun de MV Warften Grupp to de ganze Saak noch mal’n beten wat mehr to seggen.

// Stand: 10.06.2022, Kl. 9:30

