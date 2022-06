Stand: 10.06.2022 09:30 Uhr Bunnsraat stimmt över Geld af

Fief Perzent mehr wat an Geld för de Rentners in’n Westen, in’n Oosten sünd dat goors söss Perzent. Dor stimmt de Bunnsraat vundaag över af. Un de Lännerkamer hett dor för vundaag noch mehr wat an Utgaven op’n Zeddel: So geiht dat dor blangen anner Saken ok üm dat hunnert Milliarden Euro Extravermögen för de Bunnswehr.

// Stand: 10.06.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch