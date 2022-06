Stand: 10.06.2022 09:30 Uhr HSV Handball

To’n drütten Mal in’e Reeg hebbt se verloren: De Handballspelers vun’n HSV Hamborg hebbt in jümehr Heimspeel gegen Stuttgart mit 27 to 32 dat Nasehn hatt. Een Speel hebbt de Hamborgs in düsse Saison noch vör sik: Sünndag mööt se bi’n TBV Lemgo Lippe ran.

// Stand: 10.06.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch