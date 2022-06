Stand: 09.06.2022 09:30 Uhr Na de Amokfohrt in Berlin

De Mann, de dor güstern an’n Ku’damm in Berlin in en Minschenmenge raast is, de is woll psychisch krank. Dat hett Berlins Binnensenatersch Iris Spranger seggt. En Schoolmestersch ut Hessen weer jüst op Klassenreis un is bi de Amokfohrt üm’t Leven kamen. Veerteihn anner Minschen kemen an’t Liev to Schaden. Dor weern ok poor vun ehr Schölers mit dorbi. Woso de 29 Johr ole Düütsch-Armenier in de Minschen rinfohrt is, dat weet een noch nich. In sien Wagen hebbt se Plakaten funnen, dor stunn wat över de Törkei dorop. // Stand 09.06.2022, Kl. 9:30

