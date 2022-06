Stand: 09.06.2022 09:30 Uhr Hölp för de Ukraine

De Ukraine mutt den Krieg winnen. Dat hett Oolt-Bunnspräsident Joachim Gauck bi en Diskusschoon in de Hannelskamer Hamborg seggt. Anners weer dat en Gefohr för ganz Europa. Und Düütschland sall ok noch mehr militär’sche Hölp leisten, dat hett ok Wladimir Klitschko verlangt. Den hebbt se per Video dorto haalt. Mit de Veranstalten in de Hannelskamer wullen se en Teken för Solidarität mit de Ukraine setten. // Stand 09.06.2022, Kl. 9:30

