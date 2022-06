Stand: 09.06.2022 09:30 Uhr Keen Verbrenner-Autos mehr

Vunaf 2035 süllt keen Verbrennerautos mehr verköfft warrn. Also keen Benziners oder Dieselautos. Dat hett dat EU-Parlament so afmaakt. Dat düsse Regeln ok gellen doot, dor mööt de EU-Staten noch "Jo" to seggen. // Stand 09.06.2022, Kl. 9:30

