Stand: 09.06.2022 09:30 Uhr Streik in’n Hamborger Haven

Dat kunn vundaag wat länger duern bet dat de Containerscheep in’n Hamborger Haven affardigt warrt. De Havenarbeiders streikt. Dormit will de Warkschop Ver.di Druck maken, bi de Snacks över de Tarifen. De Arbeitgevers finnt, se överdrievt dat mit de Warnstreiks. Wat se meent, hebbt de Havenbedrieven so un so al en bannig grote Last. Dorbi denkt se an de Corona-Pandemie un all dat Kuddelmuddel, wat dat overall op de Welt bi de Container-Schifffohrt geven deit. //Stand 09.06.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch