Stand: 09.06.2022 09:30 Uhr Keen Fohrrööd mehr in’n Metronom

Dat 9-Euro Ticket kümmt bi de Lüüd bannig goot an. De Töög sünd vull. Dorüm schränkt de Bahnbedriever Metronom dat Mitnehmen vun Fohrrööd in Regionaaltöög düütlich in. Vunaf morgen warrt op de Streek vun Hamborg na Uelzen hen eerstmal gor keen Rööd mehr mitnahmen. Op de anner Metronom-Linien - as to't Bispeel na Bremen un Hannover hen - gellt dat Verbott blots an de Wekenennen. //Stand 09.06.2022, Kl. 9:30

