Stand: 09.06.2022 09:30 Uhr Füer in Willemsborg

Füer in en Mehrfamilienhuus in Willemsborg. In de Rodenhüserstraat sünd güstern Avend acht Minschen to Schaden kamen. Söven hebbt Rookgas inatent un een Meder hett sik bi'n Sprung vun'n Balkon wat doon. In de Wahnungen kann een nu eerstmal nich mehr leven. In 'n Keller harr Sperrmüll brennt. Fachlüüd ünnersöökt nu, wat dor een den Sperrmüll ansteken hett. //Stand 09.06.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch