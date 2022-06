Stand: 08.06.2022 09:30 Uhr Merkel to Russland-Politik

Angela Merkel hett sik in en Interview för ehr Russland-Politik verdeffendert. Se wies torüch, dat se in ehr süssteihn Johr lang Amtstiet in'n Ümgang mit Russlands Präsident Wladimir Putin to naiv ween weer. Merkel sä ok, dat ehr Russland-Politik nich verkehrt weer – un so wull se sik ok nich entschülligen. | Stand 8.6.2022 Kl. 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch