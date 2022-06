Stand: 08.06.2022 09:30 Uhr S-Bahn-Doot warrt ünnersöcht

De Moordkommisschon sitt nu an'n Fall vun'n Doot op'n S-Bahnhoff Ohlsdörp. Dor is jo en Radföhrer ümkamen. Güstern Namiddag weer he op'n Bahnsteeg ünnerwegens, is apenbar mit een tohoopstött un denn in de Sporen fallen – vör en S-Bahn. Nu warrt Videobiller ünnersöcht, wat dat ween kunn, dat de Mann schubst worrn is. | Stand 8.6.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch