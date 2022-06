Stand: 08.06.2022 09:30 Uhr Kritik an Gallina

Hamborgs Verbrukersenaterin Anna Gallina harr jo vörslaan, dat man de Mehrweertstüer op Eten - so as to'n Bispeel Frücht un Gröönsaken – wegfallen laten kunn. De Parität'sche Wohlfahrtsverband bekrittelt an ehrn Vörslag nu, dat de blots goot för de Rieken weer. Denn de wöörn veel köpen un so ok mehr sparen. Man schull lever mehr Hartz-IV betahlen, heet dat vun'n Parität'schen. | Stand 8.6.2022 Kl. 9:30

