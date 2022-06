Stand: 07.06.2022 09:30 Uhr Pitbull-Angreep in Rahlsteed

En Pitpull hett güstern in Rahlsteed en twee Johr ole Deern un ehre Oma in en Wahnung anfullen. De Deern is swor an’n Koop un in’t Gesicht to Schaden kamen. Na en Nootoperatschoon geiht dat bi ehr nu nich mehr üm Leven un Doot. De Oma hett Bisswunnen an de Arms un Been. De Mudder vun dat Kind, de ok in de Wahnung weer, de is nich to Schaden kamen. De Hund is vun de Polizei mit Muulkorv in en Heim för Deerten bröcht worrn. //Stand 07.06.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.06.2022 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch