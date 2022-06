Stand: 07.06.2022 09:30 Uhr Vulle Bussen un Töög

De Sünn un dat Negen-Euro-Ticket – dat weren de Grünn, dat de Bussen un Bahnen an’t Wekenenn bannig vull weren. Wat de Hoochbahn seggt, weer dat in Hamborg besünners in de Binnenstadt de Fall. Wat de Spreker sä, geev dat aver keen Klagen. Richtig vull weren ok de Regionaaltöög na de Küst hin un torüch. //Stand 07.06.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.06.2022 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch