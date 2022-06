Stand: 03.06.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Striet twüschen Senaat un HSV

Dat Volksparkstadion schall för de Football Europameisterschop 2024 op Schick bröcht warrn. Un dor gifft dat nu Arger üm deswegen. De HSV snackt dorvun, dat de Ümbo mehr Geld kösten deit. De Stadt aver smitt den Vereen vör, dat Ümboarbeiden an’t Stadion, de nich direkt wat mit de EM to doon harrn, eenfach so dor mit bavento leggt worrn sünd. De Staatsraat för Sport Christoph Holstein hett Dunnersdag düsse Week seggt, dat dat vun’e Stadt her keen Geld mehr bavento geven schall.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 04.06.2022, Kl. 9:30

